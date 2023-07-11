Турецкий клуб сорвался с крючка "Газпрома"

В стамбульском клубе побоялись последствий от сотрудничества со страной-агрессором

Российский "Газпром", несмотря на щедрое предложение, не сумел стать спонсором турецкого "Бешикташа".

Об этом сообщает Aksam. По информации источника, новым титульным спонсором арены "Черных Орлов" станет авиакомпания Emirates.

Сообщается, что "Бешикташ" заработает за три года сделки 27,75 млн евро. Кроме того, логотип Emirates также будет размещен на футболках команды в течение следующих трех лет. За это стамбульский клуб дополнительно получит 5 миллионов евро.

Ранее в сети появилась информация, что титульным спонсором арены "Бешикташа" станет "Газпром", однако переговоры между сторонами были приостановлены из-за возможности юридических препятствий со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Добавим, что российская компания предлагала туркам 60 млн евро за 5 лет сотрудничества.

Напомним, "Газпром" накануне предложил спонсорство хорватскому клубу. Кроме того, на деньги российской компании "Зенит" (Санкт-Петербург) в условиях международных санкций организовал турнир с участием турецкого "Фенербахче", сербской "Црвены Звезды" и азербайджанского "Нефтчи".