Турецький клуб зірвався з гачка "Газпрому"

У стамбульському клубі побоялися наслідків співпраці з країною-агресором

Російський "Газпром", попри щедру пропозицію, не зумів стати спонсором турецького "Бешикташу".

Про це повідомляє Aksam. За інформацією джерела, новим титульним спонсором арени Чорних Орлів стане авіакомпанія Emirates.

Повідомляється, що "Бешикташ" заробить за три роки угоди 27,75 млн євро. Крім того, логотип Emirates також буде розміщений на футболках команди протягом наступних трьох років. За це стамбульський клуб додатково отримає 5 мільйонів євро.

Раніше в мережі з’явилася інформація, що титульним спонсором арени "Бешикташа" стане "Газпром", проте переговори між сторонами було припинено через можливість юридичних перешкод з боку Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Додамо, що російська компанія пропонувала туркам 60 млн євро за 5 років співпраці.

Нагадаємо, "Газпром" напередодні запропонував спонсорство хорватському клубу. Крім того, на гроші російської компанії "Зеніт" (Санкт-Петербург) в умовах міжнародних санкцій організував турнір за участю турецького "Фенербахче", сербської "Црвени Звєзди" та азербайджанського "Нефтчі".