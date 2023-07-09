Шевченку запропонували очолити національну збірну

"Шева" може повернутися у великий футбол

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити команду Боснії та Герцеговини. Напередодні з’явилася інформація, що легенда українського футболу може стати президентом Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомив журналіст Лоренцо Лепоре у Twitter. За інформацією джерела, "Шева" вже отримав пропозицію від місцевої Федерації футболу, наразі сторони ведуть переговори.

Зазначимо, попереднього наставника Боснії та Герцеговини Фарука Хаджибегіча було звільнено після поразки команди від Люксембургу (0:2) у відборі на чемпіонат Європи-2024. Боснія стартувала у кваліфікації Євро-2024 з розгромної перемоги над Ісландією (3:0), але потім пішла провальна серія – поразки від Словаччини (0:2), Португалії (0:3) та Люксембургу.

Додамо, що останнім місцем роботи Шевченка був ФК "Дженоа", українець попрацював у клубі близько 2 місяців. Крім того, "Шева" очолював збірну України з 2016 до 2021 року. Під його керівництвом Синьо-жовті вийшли до елітного дивізіону Ліги націй та Євро-2020, де дійшли до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що Шевченко та футболіст Олександр Зінченко організують в Україні матч зірок на підтримку країни.

Нагадаємо, український футболіст-волонтер Роман Зозуля "наїхав" на "Шеву" через дружбу із сербським тенісистом Новаком Джоковичем.