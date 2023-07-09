Шевченко предложили возглавить национальную сборную

"Шева" может вернуться в большой футбол

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил предложение возглавить команду Боснии и Герцеговины. Накануне появилась информация, что легенда украинского футбола может стать президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщил журналист Лоренцо Лепоре в Twitter. По информации источника, "Шева" уже получил предложение от местной Федерации футбола, сейчас стороны ведут переговоры.

Отметим, предыдущий наставник Боснии и Герцеговины Фарук Хаджибегич был уволен после поражения команды от Люксембурга (0:2) в отборе на чемпионат Европы-2024. Босния стартовала в квалификации Евро-2024 с разгромной победы над Исландией (3:0), но затем пошла провальная серия – поражения от Словакии (0:2), Португалии (0:3) и Люксембурга.

Добавим, что последним местом работы Шевченко был ФК "Дженоа", украинец поработал в клубе около 2 месяцев. Кроме того, "Шева" возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством Сине-желтые вышли в элитный дивизион Лиги наций и Евро-2020, где дошли до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Шевченко и футболист Александр Зинченко организуют в Украине матч звезд в поддержку страны.

Напомним, украинский футболист-волонтер Роман Зозуля "наехал" на "Шеву" из-за дружбы с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.