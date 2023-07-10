"Газпром" продовжує "скуповувати" європейські клуби: хто цього разу повівся на гроші

Російські гроші підуть на розвиток європейського клубу

Російський "Газпром", який через війну в Україні перебуває під санкціями, продовжує впроваджуватись у європейський футбол. Якщо раніше компанія анонсувала співпрацю з турецькими "Фенербахче" та "Бешикташем", то зараз вона хоче спонсорувати хорватський "Хайдук".

Як пише турецький журналіст Ягіз Сабунчуглу, росіяни готові серйозно витратитись на хорватський клуб.

Зокрема, одразу на покупку нових гравців "Газпром" планує виділити близько 30 мільйонів євро. Також компанія обіцяє підписати до клубу щонайменше трьох зіркових футболістів, серед яких хавбек "Тоттенхем" та збірної Хорватії Іван Перишич.

Також у планах росіян зробити "Хайдук" найкращою командою у своїй країні.

До речі, поки що офіційного підтвердження про початок співпраці немає.

Цікаво, що за співпрацю із турецьким "Бешикташем" "Газпром" заплатить 60 мільйонів за п’ять років. Приблизно стільки ж одержав і "Фенербахче".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в 2022 році Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародна федерація футболу ФІФА усунули всі російські команди та збірні від участі в турнірах під своєю егідою до подальшого повідомлення через повномасштабне вторгнення росії в Україну. У рф повідомляють, що УЄФА розпочав процес повернення росіян до європейського футболу з арбітрів. Напередодні стало відомо, що російський рефері-окупант знайшов свою смерть в Україні.