Российские деньги пойдут на развитие европейского клуба

Российский "Газпром", который из-за войны в Украине находится под санкциями, продолжает внедряться в европейский футбол. Если ранее компания анонсировала сотрудничество с турецкими "Фенербахче" и "Бешикташем", то сейчас она хочет спонсировать хорватский "Хайдук".

Как пишет турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу, россияне готовы серьезно потратиться на хорватский клуб.

В частности, сразу на покупку новых игроков "Газпром" планирует выделить около 30 миллионов евро. Также компания обещает подписать в клуб минимум трех звездных футболистов, в числе которых хавбек "Тоттенхэм" и сборной Хорватии Иван Перишич.

Также в планах россиян сделать "Хайдук" лучшей командой в своей стране.

К слову, пока официального подтверждения о начале сотрудничества нет.

Интересно, что за сотрудничество с турецким "Бешикташем" "Газпром" заплатит 60 миллионов за пять лет. Примерно столько же получил и "Фенербахче".

Ранее "Телеграф" писал о том, в 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола ФИФА отстранили все российские команды и сборные от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. В рф сообщают, что УЕФА начал процесс возвращения россиян в европейский футбол с арбитров. Накануне стало известно, что российский рефери-оккупант нашел свою смерть в Украине.