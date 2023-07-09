Умер легендарный футболист "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча"

Полузащитник помог испанцам выиграть первый международный трофей

В воскресенье, 9 июля, не стало знаменитого футболиста "Барселоны", "Интера" и сборной Испании Луиса Суареса Мирамонтеса.

О смерти легенды футбола сообщила пресс-служба "Интера" в twitter. 88-летний Луис умер на родине.

Мирамонтес выступал на позиции полузащитника за ряд испанских клубов, однако известность получил благодаря своей игре за "Барселону" и "Интер" (Милан). С каталонцами Луис по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также дважды победил на Кубке ярмарок. С миланцами он дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов и брал два Межконтинентальных кубка.

В 1960 году Мирамонтес по прозвищу "Архитектор" выиграл "Золотой мяч", опередив в голосовании Ференца Пушкаша и Уве Зеелера. К слову, он стал первым обладателем ЗМ в истории "Барселоны".

В 1964 году на домашнем чемпионате Европы Мирамонтес с испанцами завоевал первый международный турнир.

После окончания игровой карьеры Луис работал тренером. Он возглавлял "Интер", "Сампдорию", СПАЛ, "Комо", "Альбасете", "Депортиво", национальную и молодежную сборную Испании.

Напомним, в 2023 году в возрасте 45 лет в Одессе скончался известный украинский футболист Дмитрий Каряка. Кроме того, в апреле этого года не стало экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Павла Шкапенко.