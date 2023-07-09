Помер легендарний футболіст "Барселони" та володар "Золотого м’яча"

Півзахисник допоміг іспанцям виграти перший міжнародний трофей

У неділю, 9 липня, не стало знаменитого футболіста "Барселони", "Інтера" та збірної Іспанії Луїса Суареса Мірамонтеса.

Про смерть легенди футболу повідомила пресслужба "Інтера" у twitter. 88-річний Луїс помер на батьківщині.

Мірамонтес виступав на позиції півзахисника за низку іспанських клубів, проте популярність отримав завдяки своїй грі за "Барселону" та "Інтер" (Мілан). З каталонцями Луїс двічі вигравав чемпіонат та Кубок Іспанії, а також двічі переміг на Кубку ярмарків. З міланцями він двічі перемагав у Кубку європейських чемпіонів і брав два міжконтинентальні кубки.

У 1960 році Мірамонтес на прізвисько "Архітектор" виграв "Золотий м’яч", випередивши у голосуванні Ференца Пушкаша та Уве Зеелера. Він став першим володарем ЗМ в історії "Барселони".

1964 року на домашньому чемпіонаті Європи Мірамонтес з іспанцями завоював перший міжнародний турнір.

Після закінчення ігрової кар’єри Луїс працював тренером. Він очолював "Інтер", "Сампдорію", СПАЛ, "Комо", "Альбасете", "Депортіво", національну та молодіжну збірну Іспанії.

Нагадаємо, 2023 року у віці 45 років в Одесі помер відомий український футболіст Дмитро Каряка. Крім того, у квітні цього року не стало ексфутболіста "Динамо" та збірної України Павла Шкапенка.