Футболисты продолжали атаку во время землетрясения: уникальный момент попал на видео

Игроки даже не заметили ничего необычного

В Чили произошло землетрясение прямо во время футбольного матча. Ранее УЕФА создал новый клубный турнир, где также будет играть и южноамериканская команда.

В воскресенье, 9 июля,во время поединка 17-тура чилийской Примеры B (второй по силе футбольный дивизион в стране) "Реколета" — "Депортес Темуко" произошло землетрясение, однако футболисты были настолько вовлечены в игру, что не сразу поняли, что происходит. Об этом сообщает "Телеграф".

Футболисты продолжали атаку, пока главный арбитр встречи не приостановил игру. К слову, землетрясение оценили в 5,6 баллов по шкале Рихтера. Спустя некоторое время арбитр посоветовался с организаторами поединка и дал добро на продолжение встречи. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Момент с землетрясением попал в прямую трансляцию поединка, передает sportbible в Twitter.

Видеообзор матча "Реколета" — "Депортес Темуко":

Ранее сообщалось, что "Газпром" не сумел стать спонсором турецкого "Бешикташа". К слову, российский газовый гигант сделал предложение хорватскому "Хайдуку".