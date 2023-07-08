Новый клубный турнир будет состоять из одного матча

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) решили проводить матчи между победителями региональных клубных турниров. Накануне стало известно, что УЕФА начал процесс возвращения рф в европейский футбол.

Накануне на официальном сайте УЕФА стали известны подробности нового турнира для клубов. В соревновании, получившем название Кубок вызова (Club Challenge), будут принимать участие команды, выигравшие Лигу Европы (второй по силе еврокубок) и Кубок Судамерикана (второй по силе клубный турнир в Южной Америке).

По итогам сезона 2022/23 в Кубке вызова сыграют испанская "Севилья" и "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор). Встреча пройдет 19 июля в Севилье (Испания) на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Первая игра в таком формате получила название "Антонио Пуэрта XII" в честь бывшего игрока "Севильи", который умер в 2007 году в возрасте 22 лет после остановки сердца на футбольном поле.

К слову, при ничьей в основное время в игре не будет двух дополнительных таймов, и команды определят победителя в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что УЕФА дал четкий ответ рф, которая захотела интегрировать крымские клубы в свою систему футбольных лиг.