УЄФА створив новий клубний турнір: фінал уже у липні

Новий клубний турнір складатиметься з одного матчу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) вирішили проводити матчі між переможцями регіональних клубних турнірів. Напередодні стало відомо, що УЄФА розпочав процес повернення рф до європейського футболу.

Напередодні на офіційному сайті УЄФА стали відомі подробиці нового турніру для клубів. У змаганні, яке отримало назву Кубок виклику (Club Challenge), братимуть участь команди, які виграли Лігу Європи (другий за силою єврокубок) та Кубок Судамерикана (другий за силою клубний турнір у Південній Америці).

За підсумками сезону 2022/23 у Кубку виклику зіграють іспанська "Севілья" та "Індепендьєнте дель Вальє" (Еквадор). Зустріч відбудеться 19 липня у Севільї (Іспанія) на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Перша гра у такому форматі отримала назву "Антоніо Пуерта XII" на честь колишнього гравця "Севільї", який помер у 2007 році у віці 22 років після зупинки серця на футбольному полі.

До речі, за нічиєї в основний час у грі не буде двох додаткових таймів, і команди визначать переможця у серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що УЄФА дала чітку відповідь росії, яка захотіла інтегрувати кримські клуби у свою систему футбольних ліг.