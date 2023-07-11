Футболісти продовжували атаку під час землетрусу: унікальний момент потрапив на відео

Гравці навіть не помітили нічого незвичайного

У Чилі стався землетрус просто під час футбольного матчу. Раніше УЄФА створив новий клубний турнір, де також гратиме і південноамериканська команда.

У неділю, 9 липня, під час поєдинку 17-го туру чилійської Прімери B (другий за силою футбольний дивізіон у країні) "Реколета" — "Депортес Темуко" стався землетрус, проте футболісти були настільки занурені у гру, що не відразу зрозуміли, що відбувається. Про це повідомляє "Телеграф".

Футболісти продовжували атаку, доки головний арбітр зустрічі не призупинив гру. До речі, землетрус оцінили у 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Через деякий час арбітр порадився з організаторами поєдинку та дав добро на продовження зустрічі. Матч завершився внічию з рахунком 2:2.

Момент із землетрусом потрапив у пряму трансляцію поєдинку, передає sportbible у Twitter.

Відеоогляд матчу "Реколета" — "Депортес Темуко":

Раніше повідомлялося, що "Газпром" не зумів стати спонсором турецького "Бешикташу". До речі, російський газовий гігант зробив пропозицію хорватському "Хайдуку".