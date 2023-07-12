Боснійський футболіст назвав путіна найсильнішим президентом світу: мережа сміється

Гравець з 2020 року виступає у росії

Захисник російського "Оренбурга" і Боснії та Герцеговини Ренато Гойкович висловився про президента рф володимира путіна, який розв’язав велику війну в Європі.

Відповідне інтерв’ю футболіста доступне на сайті РБ Спорт. Гравець зізнався, що не стежить за політикою, однак у Боснії, за словами Ренато, путіна вважають одним із найсильніших лідерів, а рф — однією з найсильніших країн світу.

– Я не сильно стежу за політикою у росії. Знаю лише путіна.

– Що про нього знаєте?

– Я знав про нього ще до приїзду до росії. Одна з найсильніших країн світу, один із найсильніших президентів у світі. Про нього пишуть скрізь щодня.

Як у Боснії кажуть журналісти, він дуже секретна людина, тому багато інформації про нього в мене немає, – сказав боснійський футболіст.

У мережі зі слів Гойковича лише посміялися. Багато користувачів вважають, що футболіст, який отримує російські гроші, сказати інше просто не міг.

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром", попри щедру пропозицію, не зумів стати спонсором турецького "Бешикташу". Крім того, газовий гігант хоче співпрацювати з іншими європейськими клубами.