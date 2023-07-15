Футболист рассказал, как в Бразилии относятся к главе кремля и рф

Бывший нападающий "Краснодара", "Спартака" и сборной россии по футболу бразилец Ари рассказал, что якобы полномасштабную войну в Украине развязали американцы. Ранее футболист заявлял, что УЕФА и ФИФА приползут к рф на коленях.

Соответствующее заявление российско-бразильского футболиста доступно на сайте sport24.ru. Он также добавил, что в Бразилии большинство поддерживают президента рф владимира путина, ведь он — "уверенный в себе мужик".

"В Бразилии абсолютно нормально относятся к русским. В месте, где мы живем, у нас один президент – владимир путин. Все бразильцы говорят хорошо о нем и о русских людях. Ничего плохого о россии я не слышал, есть только недовольство США.

Да, все в нашей стране переживают о последних событиях, они плохо относятся к тому, что развязали американцы. Многие в Бразилии хотят, чтобы президентом был сильный и уверенный в себе мужик. путин таким и является. Бразильцы видят, что этот человек никому не даст в обиду свою страну", – сказал Ари.

В сети лишь посмеялись со слов бразильца, который сыграл 2 матча за сборную рф в 2018 году. Сейчас Ари выступает за ФК "Атлетико Сеаренсе" (Бразилия).

Напомним, в сети высмеяли боснийского футболиста, назвавшего путина сильнейшим президентом мира.

Ранее сообщалось, что в рф оскорбили французский клуб, куда из "Зенита" сбежал российский игрок.