"У нас один президент – путін": бразильський футболіст став посміховиськом у мережі

Футболіст розповів, як у Бразилії ставляться до глави кремля та рф

Колишній нападник "Краснодара", "Спартака" та збірної росії з футболу бразилець Арі розповів, що нібито повномасштабну війну в Україні розв’язали американці. Раніше футболіст заявляв, що УЄФА та ФІФА приповзуть до рф на колінах.

Відповідна заява російсько-бразильського футболіста доступна на сайті sport24.ru. Він також додав, що в Бразилії більшість підтримують президента росії володимира путіна, адже він — "впевнений у собі мужик".

"У Бразилії абсолютно нормально ставляться до росіян. У місці, де ми живемо, у нас один президент — володимир путін. Всі бразильці говорять добре про нього і про російських людей. Нічого поганого про росію я не чув, є тільки невдоволення США.

Так, всі в нашій країні переживають останні події, вони погано ставляться до того, що розв’язали американці. Багато хто в Бразилії хоче, щоб президентом був сильний і впевнений у собі мужик. путін таким і є. Бразильці бачать, що ця людина нікому не дасть образити свою країну", — сказав Арі.

У мережі лише посміялися зі слів бразильця, який зіграв 2 матчі за збірну рф у 2018 році. Наразі Арі виступає за ФК "Атлетіко Сеаренсе" (Бразилія).

Нагадаємо, в мережі висміяли боснійського футболіста, який назвав путіна найсильнішим президентом світу.

Раніше повідомлялося, що в рф образили французький клуб, куди із "Зеніту" втік російський гравець.