"Задрипана команда": в рф образили французький клуб з Ліги 1

Колишній радянський гравець вважає "Зеніт" кращим варіантом, ніж команду Ліги 1

Колишній футболіст "Спартака" та збірної СРСР Євген Ловчев розкритикував перехід російського футболіста Далера Кузяєва у французький "Гавр". Напередодні радянський чемпіон Олександр Тихонов назвав Францію смітником.

Відповідний коментар Ловчева доступний на його телеграм-каналі. Євген, говорячи про "Гавр", назвав цей клуб "задрипаним".

"Мрія — це добре, амбіції — чудово, але я розглядаю цю історію як "шукати добра від добра". На мій погляд, це помилкове рішення — саме як перехід з кращого російського клубу в французький заштатний.

За Кузяєва не боролися – не пропонували грошей за трансфер. Він не перейшов хоча б у середній французький клуб за гроші, а пішов безкоштовно у Тмутаракань, у задрипану команду", — заявив Ловчев.

Кузяєв перейшов у "Гавр" із "Зеніту" на правах вільного агента. Угода з французьким клубом, який у сезоні 2023/24 виступить у Лізі 1 (найсильніший футбольний дивізіон у Франції) діє до 2025 року.

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