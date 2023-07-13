"Задрипанная команда": в рф оскорбили французский клуб из Лиги 1

Бывший советский игрок считает "Зенит" лучшим вариантом, чем команду Лиги 1

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал переход российского футболиста Далера Кузяева во французский "Гавр". Накануне советский чемпион Александр Тихонов назвал Францию помойкой.

Соответствующий комментарий Ловчева доступен на его telegram-канале. Евгений, говоря о "Гавре", назвал этот клуб "задрипанным".

"Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как "искать добра от добра". На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.

За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду", — заявил Ловчев.

Кузяев перешел в "Гавр" из "Зенита" на правах свободного агента. Соглашение с французским клубом, который в сезоне 2023/24 выступит в Лиге 1 (сильнейший футбольный дивизион во Франции) действует до 2025 года.

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