В российской команде все отрицают

Российский "Зенит", который в условиях санкций поучаствовал в международном футбольном турнире в Санкт-Петербурге, опозорился с трансфером игрока.

По данным телеграм-канала "Мутко против" российский клуб не спешит презентовать новичка команды Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.

В рф попросили российско-бразильского футболиста привести себя в форму в ближайшее время, чтобы он мог выступить на публике. Ожидается, что презентация игрока состоится после матча за Суперкубок рф "Зенит" — ЦСКА (15 июля).

"Хотя предварительный договор с Фернандесом и подписан, углубленное медобследование он до сих пор не прошел. В том числе по той причине, что у Фернандеса большая жировая прослойка. И если он не пройдет медобследование, то окончательный договор не будет подписан. В таком случае Фернандеса в Питере не будет", — гласит сообщение источника.

Марио находится без клуба с апреля 2023 года, после ухода из бразильского "Интернасьонала". До этого футболист 10 лет выступал за московский ЦСКА. Также на его счету 33 матча и 5 голов за сборную рф. К слову, в российском клубе отрицают, что у Фернандеса есть лишний вес, однако футболист пока не светится на публике.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист назвал путина своим президентом. Напомним, недавно в рф оскорбили французский клуб.