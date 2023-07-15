У російській команді все заперечують

Російський "Зеніт", який в умовах санкцій взяв участь у міжнародному футбольному турнірі в Санкт-Петербурзі, зганьбився з трансфером гравця.

За даними телеграм-каналу "Мутко проти", російський клуб не поспішає презентувати новачка команди Маріо Фернандеса через його зайву вагу.

У росії попросили російсько-бразильського футболіста привести себе у форму найближчим часом, щоб він міг виступити на публіці. Очікується, що презентація гравця відбудеться після матчу за Суперкубок рф "Зеніт" — ЦСКА (15 липня).

"Хоча попередній договір з Фернандесом і підписаний, поглиблене медобстеження він досі не пройшов. У тому числі з тієї причини, що у Фернандеса великий жировий прошарок. І якщо він не пройде медобстеження, то остаточного договору не буде підписано. У такому разі Фернандеса у Пітері не буде", — йдеться у повідомленні джерела.

Маріо знаходиться без клубу з квітня 2023 року, після відходу з бразильського "Інтернасьонала". До цього футболіст 10 років виступав за московський ЦСКА. Також на його рахунку 33 матчі та 5 голів за збірну рф. До речі, в російському клубі заперечують, що Фернандес має зайву вагу, проте футболіст поки не світиться на публіці.

Раніше повідомлялося, що бразильський футболіст назвав путіна своїм президентом. Нагадаємо, нещодавно в росії образили французький клуб.