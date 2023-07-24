Зінченку можна починати нервувати? Трансфер зіркового футболіста зривається з незвичайної причини

У соцмережах уболівальники вимагають зробити виняток для гравця

Півзахисник "Ліверпуля" Фабіньо близький до переходу в "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії, куди нещодавно перейшов француз Карім Бензема.

Попри те, що футболіст уже погодив із клубом контракт на 3 роки, перехід відкладається через собак бразильця. Про це повідомляє relevo.

Дивно, але перешкодою для переходу можуть стати домашні улюбленці бразильського опорника. У 29-річного хавбека є пара французьких бульдогів, однак у Саудівській Аравії ці собаки вважаються агресивними та небезпечними. До цієї країни, згідно з правилами, не можна ввозити собак цієї породи.

Проте "Аль-Іттіхад" запросив спеціальний дозвіл уряду Саудівської Аравії, щоб Фабіньо зміг возз’єднатися зі своїми улюбленцями. Також розглядається варіант, згідно з яким собаки футболіста житимуть у Бахрейні. Фанати клубу в соцмережах запустили кампанію під назвою "Впустіть собак Фабіньо".

Фабіньо — гравець світового класу

Додамо, за інформацією джерела, через правила ввезення тварин до Саудівської Аравії затримується трансфер ще одного неназваного футболіста.

Зазначимо, український захисник Олександр Зінченко також має пару французьких бульдогів, а тому йому дорога до Саудівської Аравії, схоже, закрита.

Раніше повідомлялося, що кілька клубів Серії А хочуть підписати Руслана Маліновського.

Нагадаємо, трансфер Артема Довбика до "Жирони" перебуває під загрозою зриву.