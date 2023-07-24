Зінченку можна починати нервувати? Трансфер зіркового футболіста зривається з незвичайної причини
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У соцмережах уболівальники вимагають зробити виняток для гравця
Півзахисник "Ліверпуля" Фабіньо близький до переходу в "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії, куди нещодавно перейшов француз Карім Бензема.
Попри те, що футболіст уже погодив із клубом контракт на 3 роки, перехід відкладається через собак бразильця. Про це повідомляє relevo.
Дивно, але перешкодою для переходу можуть стати домашні улюбленці бразильського опорника. У 29-річного хавбека є пара французьких бульдогів, однак у Саудівській Аравії ці собаки вважаються агресивними та небезпечними. До цієї країни, згідно з правилами, не можна ввозити собак цієї породи.
Проте "Аль-Іттіхад" запросив спеціальний дозвіл уряду Саудівської Аравії, щоб Фабіньо зміг возз’єднатися зі своїми улюбленцями. Також розглядається варіант, згідно з яким собаки футболіста житимуть у Бахрейні. Фанати клубу в соцмережах запустили кампанію під назвою "Впустіть собак Фабіньо".
Додамо, за інформацією джерела, через правила ввезення тварин до Саудівської Аравії затримується трансфер ще одного неназваного футболіста.
Зазначимо, український захисник Олександр Зінченко також має пару французьких бульдогів, а тому йому дорога до Саудівської Аравії, схоже, закрита.
Раніше повідомлялося, що кілька клубів Серії А хочуть підписати Руслана Маліновського.
Нагадаємо, трансфер Артема Довбика до "Жирони" перебуває під загрозою зриву.