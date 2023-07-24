Зинченко можно начинать нервничать? Трансфер звездного футболиста срывается по необычной причине

В соцсетях болельщики требуют сделать исключение для игрока

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо близок к переходу в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, куда недавно перешел француз Карим Бензема.

Несмотря на то, что футболист уже согласовал с клубом контракт на 3 года, переход откладывается из-за собак бразильца. Об этом сообщает relevo.

Удивительно, но преградой для сделки могут стать питомцы бразильского опорника. У 29-летнего хавбека есть пара французских бульдогов, однако в Саудовской Аравии эти собаки считаются агрессивными и опасными. В эту страну, согласно правилам, нельзя ввозить собак этой породы.

Тем не менее "Аль-Иттихад" запросил специальное разрешение у правительства Саудовской Аравии, чтобы Фабиньо смог воссоединиться со своими любимцами. Также рассматривается вариант, согласно которому собаки футболиста будут жить в Бахрейне. Фанаты клуба в соцсетях запустили кампанию под названием "Впустите собак Фабиньо".

Фабиньо - игрок мирового класса

Добавим, по информации источника, из-за правил ввоза животных в Саудовскую Аравию задерживается трансфер еще одного неназванного футболиста.

Отметим, у украинского защитника Александра Зинченко также есть пара французских бульдогов, а потому ему дорога в Саудовскую Аравию, похоже, закрыта.

Ранее сообщалось, что несколько клубов Серии А хотят подписать Руслана Малиновского.

Напомним, трансфер Артема Довбика в "Жирону" находится под угрозой срыва.