Трансфер Довбика в клуб Цыганкова может сорваться

Форвард может остаться в Украине до следующего трансферного окна

Испанская "Жирона" украинца Виктора Цыганкова может прекратить пытаться подписать форварда сборной Украины и СК "Днепр-1" Артема Довбика.

Как сообщает ТаТоТаке, каталонский клуб проявляет интерес к албанскому форварду "Челси" Армандо Броя.

Интересно, что именно "Жирона" была главным претендентом на украинского футболиста.

Трансфер может не состояться по причине того, что вице-чемпион УПЛ не спешит отпускать своего лидера. Все дело в том, что половиной прав на футболиста владеет датский "Митьюлланд", а значит клубам, желающим подписать 26-летнего Довбика, придется договариваться не только с СК "Днепр-1".

Что касается Армандо Брое, то в прошлом сезоне он провел 18 матчей за лондонский клуб. При этом из-за травмы колена игрок сборной Албании не сыграл ни одного матча в 2023 году.

Напомним, недавно Довбик подписал новое соглашение с украинским клубом, которое рассчитано до лета 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Довбиком также интересуются и в Италии. В частности, подписать украинского игрока пытался "Торино".