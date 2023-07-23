Трансфер Довбика до клубу Циганкова може зірватися

Форвард може залишитись в Україні до наступного трансферного вікна

Іспанська "Жирона" українця Віктора Циганкова може припинити намагатися підписати форварда збірної України та СК "Дніпро-1" Артема Довбика.

Як повідомляє ТаТоТаке, каталонський клуб виявляє інтерес до албанського форварда "Челсі" Армандо Броя.

Цікаво, що саме "Жирона" була головним претендентом українського футболіста.

Трансфер може не відбутися через те, що віце-чемпіон УПЛ не поспішає відпускати свого лідера. Справа в тому, що половиною прав на футболіста володіє датський "Мітьюлланд", а значить клубам, які бажають підписати 26-річного Довбика, доведеться домовлятися не лише з СК "Дніпро-1".

Щодо Армандо Броя, то минулого сезону він провів 18 матчів за лондонський клуб. При цьому через травму коліна гравець збірної Албанії не зіграв жодного матчу 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Довбик підписав нову угоду з українським клубом, яка розрахована до літа 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Довбиком також цікавляться і в Італії. Зокрема, підписати українського гравця намагався "Торіно".