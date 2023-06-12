Довбика продадуть? Коломойський "прикрутив гайки" "Дніпру-1"

Клуб може залишитись без фінансування

Український олігарх Ігор Коломойський, якого називають неформальним власником "Дніпра-1", зменшив фінансування новоявленого віцечемпіона України сезону, що минув.

Про це повідомляє журналіст Андрій Сеньків в ефірі YouTube-каналу KDK. За його даними, тому в клубі мають намір продати лідера атак Артема Довбика цього літа, що "критично потрібно", хоча той лише на початку червня продовжив контракт до літа 2025 року.

"Наскільки я знаю, Коломойський відверто "прикрутив гайки" "Дніпру-1", у них небагато зараз варіантів для отримання грошей. Єдині варіанти – продаж гравців. Тому Пеглов, Довбик, Піхальонок, Бланко: кого зможуть – продадуть, щоб команда функціонувала", – зазначив Сеньків.

"Дніпро-1" — "Кривбас". Відео гола та огляд матчу заключного туру УПЛ

Як додав журналіст, наскільки він знає, олігарх більше не збирається вливати в "Дніпро-1" гроші, і те, що минулої зими клуб уже нікого не купував, а брав вільних агентів – це вже був "такий собі дзвіночок".

"Враховуючи, що у Коломойського величні проблеми, він програє в Лондоні суди. Не вдаватимуся в різні ці деталі. Йому далеко не до "Дніпра-1". Єдиним шансом для клубу мати щось стабільне у наступному сезоні – це було чемпіонство та вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Групового етапу немає, тому потрібно гравців продавати", — переконаний Сеньків.

За інформацією його джерел, Довбик фактично отримав гарантію на трансфер, і в самого футболіста, його агентів та клубу немає сумнівів у тому, що влітку його продаватимуть. Тому, припускає журналіст, гравець у такий спосіб трохи продовжує життя "Дніпра-1".

Нагадаємо, що в передостанньому турі УПЛ "Шахтар" переміг конкурента "Дніпро-1" і завоював титул чемпіона України.

Раніше керівництво "Дніпра-1" було настільки обурене скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядало варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.