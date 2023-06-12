Довбика продадут? Коломойский "прикрутил гайки" "Днепру-1"

Клуб может остаться без финансирования

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют неформальным владельцем "Днепра-1", уменьшил финансирование новоявленного вице-чемпиона Украины прошедшего сезона.

Об этом сообщает журналист Андрей Сенькив в эфире YouTube-канала KDK. По его данным, поэтому в клубе твердо намерены продать лидера атак Артема Довбика этим летом, что "критически нужно", хотя тот лишь в начале июня продлил контракт до лета 2025 года.

"Насколько я знаю, Коломойский откровенно "прикрутил гайки" "Днепру-1", у них немного сейчас вариантов для получения денег. Единственные варианты – продажа игроков. Поэтому Пеглов, Довбик, Пихаленок, Бланко: кого смогут – продадут, чтобы команда функционировала", — отметил Сенькив.

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Как добавил журналист, насколько он знает, олигарх больше не собирается вливать в "Днепр-1" деньги, и то, что прошлой зимой клуб уже никого не покупал, а брал свободных агентов – это уже был "некий звоночек".

"Учитывая, что у Коломойского огромные проблемы, он проигрывает в Лондоне суды. Не буду вдаваться в разные эти детали. Ему далеко не до "Днепра-1". Единственным шансом для клуба иметь что-то стабильное в следующем сезоне – это было чемпионство и выход в групповой этап Лиги чемпионов. Группового этапа нет, поэтому игроков нужно продавать", — убежден Сенькив.

По информации его источников, Довбик фактически получил гарантию на трансфер, и у самого футболиста, его агентов и клуба нет сомнений в том, что летом его будут продавать. Поэтому, предполагает журналист, игрок таким образом немного продлевает жизнь "Днепра-1".

Напомним, что в предпоследнем туре УПЛ "Шахтер" победил конкурента "Днепр-1" и завоевал титул чемпиона Украины.

Ранее руководство "Днепра-1" были настолько возмущено скандальным поражением от "Ворсклы" (1:2), что даже рассматривало вариант не ехать на игру с "Шахтером" в знак протеста.