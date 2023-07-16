Ще одна команда Серії А придивляється до Довбика

За українцем стежать багато команд Європи

Італійська "Салернітана" хоче підписати форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика. Напередодні з’явилася інформація, що іспанський клуб шукає гроші, щоби купити українського нападника.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb. За інформацією джерела, 26-річний Артем потрапив до списку інтересів клубу Серії А.

Однак про швидкий трансфер гравця говорити не доводиться. Річ у тому, що "Салернітана" не готова платити за українця десятки мільйонів євро, чого хочуть у "Дніпрі-1". Тому італійці спробують орендувати футболіста із правом викупу.

Transfermarkt оцінює Довбика, контракт якого з "Дніпром-1" спливає влітку 2025 року, у 15 мільйонів євро. У сезоні 2022/23 Артем забив 29 голів та зробив 7 аситів у 39 матчах на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що Довбик перебуває у сфері інтересів італійського "Лаціо". Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, "Дніпро-1" змушений продати Артема у поточне міжсезоння через ненайкращу фінансову ситуацію в клубі, хоча нещодавно футболіст продовжив контракт із командою.