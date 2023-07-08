Довбик може перейти у Серії А

Головний форвард збірної України все ще може перейти до Серії А

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик все ще перебуває у сфері інтересів італійського "Лаціо". Напередодні повідомлялося, що дніпровський клуб має намір продати лідера через фінансові проблеми.

Про це повідомляє laziopress.it. За інформацією джерела, інтерес до українця з боку римлян зменшився.

Повідомляється, що головною трансферною ціллю "Лаціо" є Маркос Леонардо із "Сантоса", а альтернативним варіантом журналісти називають Зекі Амдуні з "Базеля". Довбик у шортлисті команди Серії А посідає лише третє місце.

Джерело зазначає, що "Лаціо" хотів би запросити Антоніо Санабрію, але той, швидше за все, залишиться у "Торіно". Крім того, римлянам цікавий варіант із форвардом "РБ Лейпцига" Андре Сілвою, проте той вимагає високу зарплату.

До речі, "Жирона" Віктора Циганкова також хоче викупити Довбика.

Нагадаємо, "Барселона" провернула великий трансфер. Раніше повідомлялося, що воротар "Шахтаря" та збірної України близький до підписання в "Інтер".