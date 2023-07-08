Укр

Довбик может перейти в Серию А

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Артем Довбик (по центру) Новость обновлена 08 июля 2023, 10:17
Артем Довбик (по центру). Фото facebook.com/sportclubdnipro1

Главный форвард сборной Украины все еще может перейти в Серию А

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все еще находится в сфере интересов итальянского "Лацио". Накануне сообщалось, что днепровский клуб намерен продать лидера из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает laziopress.it. По информации источника, интерес к украинцу со стороны римлян уменьшился.

Сообщается, что главной трансферной целью "Лацио" является Маркос Леонардо из "Сантоса", а альтернативным вариантом журналисты называют Зеки Амдуни из "Базеля". Довбик в шорт-листе команды Серии А занимает лишь третье место.

Источник отмечает, что "Лацио" хотел бы пригласить Антонио Санабрию, но тот, скорее всего, останется в "Торино". Кроме того, римлянам интересен вариант с форвардом "РБ Лейпцига" Андре Силвой, однако тот запрашивает высокую зарплату.

К слову, "Жирона" Виктора Цыганкова также хочет выкупить Довбика.

Напомним, "Барселона" провернула большой трансфер. Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" и сборной Украины близок к подписанию в "Интер".

Теги:
#Футбол #ФК Лацио #Артем Довбик #ФК Днепр-1