Еще одна команда Серии А присматривается к Довбику

За украинцем следят многие команды Европы

Итальянская "Салернитана" хочет подписать форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика. Накануне появилась информация, что испанский клуб ищет деньги, чтобы купить украинского нападающего.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, 26-летний Артем попал в список интересов клуба Серии А.

Тем не менее про скорый трансфер игрока говорить не приходится. Дело в том, что "Салернитана" не готова платить за украинца десятки миллионов евро, чего хотят в "Днепре-1". Поэтому итальянцы попытаются арендовать футболиста с правом выкупа.

Transfermarkt оценивает Довбика, контракт которого с "Днепром-1" истекает летом 2025 года, в 15 миллионов евро. В сезоне 2022/23 Артем забил 29 голов и сделал 7 асситов в 39 матчах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Довбик находится в сфере интересов итальянского "Лацио". Напомним, по информации СМИ, "Днепр-1" вынужден продать Артема в текущее межсезонье из-за нелучшей финансовой ситуации в клубе, хотя недавно футболист продлил контракт с командой.