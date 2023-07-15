Довбик близок к переходу в команду из Испании

Клуб Ла Лиги хочет подписать форварда сборной Украины

Испанская "Жирона" планирует привлечь финансовую поддержку сети клубов Football City Group, чтобы осуществить трансфер форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика. Накануне стало известно об интересе к Довбику из Италии.

Об этом сообщил журналист испанского издания SER Нил Сола в Twitter. По информации источника, "Жирона" хочет усилить позицию форварда и намерена потратить на это большие деньги.

В шорт-листе испанской команды нашлось место и 26-летнему Довбику. Добавим, что "Днепр-1" оценивает футболиста в 15 миллионов евро, 50% прав на игрока принадлежат датскому "Митьюлланду".

Напомним, в начале лета 2023 года Довбик продлил контракт с днепрянами до 2025 года. В сезоне 2022/23 Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, на его счету 24 гола и 6 ассистов.

К слову, за "Жирону" выступает украинский футболист Виктор Цыганков, а в сеть клубов Football City Group входит "Манчестер Сити".

Напомним, Цыганков стал первым украинским футболистом, который сумел забить два гола в матче Примеры. Виктор перешел в испанский клуб в зимнее трансферное окно.