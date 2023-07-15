Довбик близький до переходу до команди з Іспанії

Клуб Ла Ліги хоче підписати форварда збірної України

Іспанська "Жирона" планує залучити фінансову підтримку мережі клубів Football City Group, щоб здійснити трансфер форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика. Напередодні стало відомо про інтерес до Довбика з Італії.

Про це повідомив журналіст іспанського видання SER Ніл Сола у Twitter. За інформацією джерела, "Жирона" хоче посилити позицію форварда і має намір витратити на це великі гроші.

У шортлисті іспанської команди знайшлося місце і 26-річному Довбику. Додамо, що "Дніпро-1" оцінює гравця в 15 мільйонів євро, 50% прав на футболіста належать данському "Мідтьюлланну".

Нагадаємо, на початку літа 2023 року Довбик продовжив контракт із дніпрянами до 2025 року. У сезоні 2022/23 Артем став найкращим бомбардиром чемпіонату України, на його рахунку 24 голи та 6 асистів.

До речі, за "Жирону" виступає український футболіст Віктор Циганков, а до мережі клубів Football City Group входить "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Циганков став першим українським футболістом, який зумів забити два голи у матчі Прімери. Віктор перейшов до іспанського клубу в зимове трансферне вікно.