Серйозний інтерес до Довбика має лише один клуб: там уже грає зірковий українець

Форвард не проти зміни клубу

Форвард збірної України та СК "Дніпро-1" Артем Довбик все ще може залишити УПЛ та перебратися до Європи.

Як повідомив в ефірі Циганик Live журналіст Ігор Циганик, зараз у послугах зіркового гравця зацікавлений лише один європейський клуб.

За словами журналіста, сам футболіст також не проти змінити обстановку. Продати гравця готовий й СК "Дніпро-1", але там приймуть лише гідну пропозицію.

"На сьогоднішній момент клуб, який веде серйозні переговори – це лише "Жирона". Вони продовжують домовлятися з "Міттюлландом" про те, щоб якось компенсувати цю частину".

СК "Дніпро-1" виставив скільки вони хочуть за Довбика. Якщо ціна 15 мільйонів, вони хочуть 7,5. Вони на це розраховують. Наразі "Жирона" хоче і намагається домовитися з "Міттюлландом", щоб вони ці 7,5 мільйона компенсували їм футболістами або, можливо, грошима. Або ще чимось. "Міттюлланд" розуміє, що зараз є можливість отримати живі гроші. Чи потрібні їм футболісти? Але процес іде", – сказав він.

Нагадаємо, що до повернення в Україну Довбик грав за датський "Міттюлланд", який під час продажу гравця в "Дніпро-1" включив до угоди пункт про роздiлення прибутку при наступному трансфері українця.

Цікаво, що у складі "Жирони" грає ще один зірковий футболіст збірної України – Віктор Циганков.

Раніше Телеграф писав, що Довбиком також цікавляться і в Італії.