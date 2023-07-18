Серьезный интерес к Довбику лишь у одного клуба: там уже играет звездный украинец

Форвард не против смены клуба

Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик все еще может покинуть УПЛ и перебраться в Европу.

Как сообщил в эфире Цыганик Live журналист Игорь Цыганик, сейчас в услугах звездного игрока заинтересован лишь один европейский клуб.

По словам журналиста, сам футболист также не против сменить обстановку. Продать игрока не против и СК "Днепр-1", но там готовы согласиться лишь на устраивающее их предложение.

"На сегодняшний момент клуб, ведущий серьезные переговоры – это только "Жирона". Они продолжают договариваться с "Миттьюлландом" о том, чтобы как-то компенсировать эту часть.

СК "Днепр-1" выставил, сколько они хотят за Довбика. Если цена 15 миллионов, они хотят 7,5. Они на это рассчитывают. Сейчас "Жирона" хочет и пытается договориться с "Миттьюлландом", чтобы они эти 7,5 миллиона компенсировали им футболистами или, возможно, деньгами. Или еще чем-нибудь. "Миттьюлланд" понимает, что сейчас есть возможность получить живые деньги. Нужны ли им футболисты? Но процесс идет", – сказал он.

Напомним, что до возвращения в Украину Довбик играл за датский "Миттьюлланд", который при продаже игрока в "Днепр-1" включил в сделку пункт о раздлении прибыли при последующем трансфере украинца.

Интересно, что в составе "Жироны" играет еще один звездный футболист сборной Украины — Виктор Цыганков.

Ранее "Телеграф" писал, что Довбиком также интересуются и в Италии.