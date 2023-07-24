Малиновский может покинуть "Марсель": украинца ждут в топ-чемпионате

Хавбек может поменять клуб в межсезонье

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии. Недавно украинец разгневал фанатов французского клуба.

Об этом сообщает журналист Лусиано Савиано в своем микроблоге в Twitter. По данным источника, 30-летним украинским футболистом заинтересовались сразу несколько клуб из высшего дивизиона первенства Италии.

Савиано добавляет, что "Марсель" готов расстаться с Русланом за 15 миллионов евро. К слову, французский клуб в январе 2023 года купил Малиновского у "Аталанты" из Бергамо (Италия) за 10 миллионов евро.

За вторую часть сезона 2022/23 Руслан успел забить 2 гола и сделать 1 ассист в 23 матчах за "Марсель" на клубном уровне. К слову, за три с половиной сезона, проведенных в "Аталанте", Малиновский оформил 30 голов и 28 голевых передач, на счету украинца 143 матча за итальянский клуб.

Ранее жена Малиновского Роксана рассказала, как впервые увидела плачущим своего мужа.

Напомним, во Франции с Малиновским произошел конфуз — футболиста забыли на чужом стадионе.