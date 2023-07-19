Невероятная траектория: экс-игрок сборной Украины забил немыслимый гол (видео)

В свое время этот футболист вызывался в "молодежку"

В товарищеском матче львовского "Руха" и "Прикарпатья" был забит невероятный по красоте гол.

Его автором стал хавбек львовской команды Остап Притула.

На 35-й минуте встречи при счете 1:1 "Рух" получил право на штрафной удар с безопасной для вратаря позиции, но подошедший к мячу Притула умудрился отправить мяч в сетку ворот. Увидев, что голкипер далеко вышел из ворот, полузащитник прямым ударом отправил мяч ему за шиворот. К слову, в данной ситуации на стороне бьющего футболиста был ветер, который скорректировал траекторию движения мяча.

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Напомним, что в свое время 23-летний хавбек был игроком молодежной сборной Украины.

В итоге, "Рух" победил более скромного соперника со счетом 3:1.

"Рух" (Львов) – "Прикарпатье-ВСУ" (Ивано-Франковск) – 3:1 (3:1)

Голы: Соломон (8), Притула (35), Кителла (37) – Геник (14).

Рух: Ледвой, Мисик, Товарническое (Кусый, 76), Слюбик, Китела, Эдсон (Рогачев, 57), Притула, Карабин, Соломон (Квасница, 46), Непейпиев (Столярчук, 57), Рунич.

Прикарпатье: Герич – Демков, Швец, Матушевский, Попчук, Семка, Геник, Рудюк, Титаевский, Стадник, Барчук.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно невероятный гол забили в США, правда сделал это болельщик.