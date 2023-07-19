Неймовірна траєкторія: екс-гравець збірної України забив гол-шедевр зі штрафного (відео)

Свого часу цей футболіст викликався у "молодіжку"

У товариському матчі львівського "Руху" та "Прикарпаття" було забито неймовірний за красою гол.

Його автором став хавбек львівської команди Остап Притула.

На 35-й хвилині зустрічі при рахунку 1:1 "Рух" отримав право на штрафний удар з безпечної для воротаря позиції, але Притула, який підійшов до м’яча, примудрився відправити м’яч у сітку воріт. Побачивши, що голкіпер далеко вийшов із воріт, півзахисник прямим ударом відправив м’яч йому за комірець. До речі, у цій ситуації на боці футболіста був вітер, який скоригував траєкторію руху м’яча.

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Нагадаємо, що свого часу 23-річний хавбек був гравцем молодіжної збірної України.

У підсумку "Рух" переміг суперника з рахунком 3:1.

"Рух" (Львів) – "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) – 3:1 (3:1)

Голи: Соломон (8), Притула (35), Кітела (37) – Геник (14).

Рух: Ледвій, Мисик, Товарницький (Кусий, 76), Слюбик, Кітела, Едсон (Рогачов, 57), Притула, Карабін, Соломон (Квасниця, 46), Непейпієв (Столярчук, 57), Руніч.

Прикарпаття: Герич – Демків, Швець, Матушевський, Попчук, Сьомка, Геник, Рудюк, Тітаєвський, Стаднік, Барчук.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно неймовірний гол забили в США, щоправда зробив це вболівальник.