Маліновський може покинути "Марсель": на українця чекають у топ-чемпіонаті
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Хавбек може поміняти клуб у міжсезоння
Півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський може повернутися у чемпіонат Італії. Нещодавно українець розгнівав фанатів французького клубу.
Про це повідомляє журналіст Лусіано Савіано у своєму мікроблозі у Twitter. За даними джерела, 30-річним українським футболістом зацікавилися одразу кілька клубів із вищого дивізіону першості Італії.
Савіано додає, що "Марсель" готовий розлучитися із Русланом за 15 мільйонів євро. До речі, французький клуб у січні 2023 року купив Маліновського у "Аталанти" з Бергамо (Італія) за 10 мільйонів євро.
За другу частину сезону 2022/23 Руслан встиг забити 2 голи та зробити 1 асист у 23 матчах за "Марсель" на клубному рівні. До речі, за три з половиною сезони, проведені в "Аталанті", Маліновський оформив 30 голів та 28 гольових передач, на рахунку українця 143 матчі за італійський клуб.
Раніше дружина Маліновського Роксана розповіла, як вперше побачила, що її чоловік плаче.
Нагадаємо, у Франції з Маліновським стався конфуз – футболіста забули на чужому стадіоні.