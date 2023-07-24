Маліновський може покинути "Марсель": на українця чекають у топ-чемпіонаті

Хавбек може поміняти клуб у міжсезоння

Півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський може повернутися у чемпіонат Італії. Нещодавно українець розгнівав фанатів французького клубу.

Про це повідомляє журналіст Лусіано Савіано у своєму мікроблозі у Twitter. За даними джерела, 30-річним українським футболістом зацікавилися одразу кілька клубів із вищого дивізіону першості Італії.

Савіано додає, що "Марсель" готовий розлучитися із Русланом за 15 мільйонів євро. До речі, французький клуб у січні 2023 року купив Маліновського у "Аталанти" з Бергамо (Італія) за 10 мільйонів євро.

За другу частину сезону 2022/23 Руслан встиг забити 2 голи та зробити 1 асист у 23 матчах за "Марсель" на клубному рівні. До речі, за три з половиною сезони, проведені в "Аталанті", Маліновський оформив 30 голів та 28 гольових передач, на рахунку українця 143 матчі за італійський клуб.

Раніше дружина Маліновського Роксана розповіла, як вперше побачила, що її чоловік плаче.

Нагадаємо, у Франції з Маліновським стався конфуз – футболіста забули на чужому стадіоні.