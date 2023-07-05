Українець Малиновський потрапив у немилість фанатів "Марселя": причина дуже незвична

Лідер збірної України Руслан Малиновський засмутив фанатів французького "Марселя" своїм повідомленням у соціальній мережі.

На сторінці Instagram українець показав фото із презентації нової форми клубу, а підпис до нього зробив англійською мовою.

"Новий сезон, нова форма, нові голи", — написав Малиновський.

Деяким фанатам не сподобався той факт, що українець не спілкується французькою мовою.

У коментарях вони почали пропонувати футболісту "трохи поговорити французькою". Дехто вважає, що таким чином українець виявив свою неповагу до них.

Цікаво, що Малиновський провів у Франції лише півроку. Фанати "Марселя" вважають, що за цей час він міг би хоча б навчитися писати французькою пару слів.

"Міг би написати французькою з поваги до країни, в якій працюєш, та її мешканцям", "З поваги можна було написати пост французькою мовою", — пишуть під публікацією.

У 23 поєдинках за французький клуб минулого сезону Малиновський відзначився двома голами та одним асистом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що партнер Малиновського зі збірної України Олександр Зінченко увійшов до рейтингу найкращих гравців світу.