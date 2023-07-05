Один із найкращих у світі на своїй позиції: Зінченко отримав визнання на Заході

Захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко увійшов до рейтингу найкращих футболістів на своїй позиції.

Список із 10 найкращих лівих захисників світу опублікував американський кабельний спортивний канал ESP.

Рейтинг представлений у рамках проекту "FC 100", в якому зібрано топ-10 футболістів на кожній ігровій позиції.

Наш футболіст у десятці найкращих посів третє місце. Лідером рейтингу став Альфонсо Девіс із "Баварії", а слідом за ним розташувався француз Тео Ернандес із "Мілана".

Цікаво, що також у п’ятірку потрапили Ендрю Робертсон із "Ліверпуля" та Натан Аке з "Манчестер Сіті".

Топ-10 лівих захисників за версією ESPN виглядає так:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія")

2. Тео Ернандес ("Мілан")

3. Олександр Зінченко ("Арсенал")

4. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль")

5. Натан Аке ("Манчестер Сіті")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Первіс Еспутіан ("Брайтон")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Рафаел Гуерреро (екс-"Боруссія" Дортмунд)

10. Леонардо Спінаццола ("Рома")

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зінченко нещодавно розповів, чи готовий піти на війну.