Укр

Один из лучших в мире на своей позиции: Зинченко получил признание на Западе

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Александр Зинченко Новость обновлена 05 июля 2023, 11:16
Александр Зинченко. Фото instagram.com/zinchenko_96

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в рейтинг лучших футболистов на своей позиции.

Список из 10 лучших левых защитников мира опубликовал американский кабельный спортивный канал ESP.

Рейтинг представлен в рамках проекта "FC 100", в котором собраны топ-10 футболистов на каждой игровой позиции.

Наш футболист в десятке лучших занял третье место. Лидером рейтинга стал Альфонсо Дэвис из "Баварии", а следом за ним расположился француз Тео Эрнандес из "Милана".

Интересно, что также в пятерку попали Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" и Натан Аке из "Манчестер Сити".

Топ-10 левых защитников по версии ESPN выглядит следующим образом:

  • 1. Альфонсо Дэвис ("Бавария")
  • 2. Тео Эрнандес ("Милан")
  • 3. Александр Зинченко ("Арсенал")
  • 4. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
  • 5. Натан Аке ("Манчестер Сити")
  • 6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")
  • 7. Первис Эспутиан ("Брайтон")
  • 8. Алехандро Бальде ("Барселона")
  • 9. Рафаэл Гуэрреро (экс-"Боруссия" Дортмунд)
  • 10. Леонардо Спинаццола ("Рома")

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зинченко недавно рассказал о том, готов ли пойти на войну.

Теги:
#Футбол #Арсенал #Александр Зинченко