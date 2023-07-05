Один из лучших в мире на своей позиции: Зинченко получил признание на Западе
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Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в рейтинг лучших футболистов на своей позиции.
Список из 10 лучших левых защитников мира опубликовал американский кабельный спортивный канал ESP.
Рейтинг представлен в рамках проекта "FC 100", в котором собраны топ-10 футболистов на каждой игровой позиции.
Наш футболист в десятке лучших занял третье место. Лидером рейтинга стал Альфонсо Дэвис из "Баварии", а следом за ним расположился француз Тео Эрнандес из "Милана".
Интересно, что также в пятерку попали Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" и Натан Аке из "Манчестер Сити".
Топ-10 левых защитников по версии ESPN выглядит следующим образом:
- 1. Альфонсо Дэвис ("Бавария")
- 2. Тео Эрнандес ("Милан")
- 3. Александр Зинченко ("Арсенал")
- 4. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
- 5. Натан Аке ("Манчестер Сити")
- 6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")
- 7. Первис Эспутиан ("Брайтон")
- 8. Алехандро Бальде ("Барселона")
- 9. Рафаэл Гуэрреро (экс-"Боруссия" Дортмунд)
- 10. Леонардо Спинаццола ("Рома")
Ранее "Телеграф" писал о том, что Зинченко недавно рассказал о том, готов ли пойти на войну.