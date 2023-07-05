Один из лучших в мире на своей позиции: Зинченко получил признание на Западе

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в рейтинг лучших футболистов на своей позиции.

Список из 10 лучших левых защитников мира опубликовал американский кабельный спортивный канал ESP.

Рейтинг представлен в рамках проекта "FC 100", в котором собраны топ-10 футболистов на каждой игровой позиции.

Наш футболист в десятке лучших занял третье место. Лидером рейтинга стал Альфонсо Дэвис из "Баварии", а следом за ним расположился француз Тео Эрнандес из "Милана".

Интересно, что также в пятерку попали Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" и Натан Аке из "Манчестер Сити".

Топ-10 левых защитников по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

2. Тео Эрнандес ("Милан")

3. Александр Зинченко ("Арсенал")

4. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

5. Натан Аке ("Манчестер Сити")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Первис Эспутиан ("Брайтон")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Рафаэл Гуэрреро (экс-"Боруссия" Дортмунд)

10. Леонардо Спинаццола ("Рома")

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зинченко недавно рассказал о том, готов ли пойти на войну.