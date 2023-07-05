Украинец Малиновский попал в немилость фанатов "Марселя": причина очень необычная

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский расстроил фанатов французского "Марселя" своим сообщением в социальной сети.

На странице Instagram украинец показал фото с презентации новой формы клуба, а подпись к нему сделал на английском языке.

"Новый сезон, новая форма, новые голы, – написал Малиновский.

Некоторым фанатам не понравился тот факт, что украинец не общается на французском языке.

В комментариях они начали предлагать футболисту "немного поговорить на французском". Некоторые посчитали, что таким образом украинец проявил свое неуважение к ним.

Интересно, что Малиновский провел во Франции лишь полгода. Фанаты "Марселя" считают, что за это время он мог бы хотя бы научиться писать на французском пару слов.

"Мог бы написать на французском из уважения к стране, в которой работаешь, и его жителям", "Из уважения можно было написать пост на французском языке", — пишут под публикацией.

В 23 поединках за французский клуб в прошлом сезоне Малиновский отличился двумя голами и одним ассистом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что партнер Малиновского по сборной Украины Александр Зинченко вошел рейтинг лучших игроков мира.