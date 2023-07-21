Українського футболіста-патріота хотіли заманити до російського клубу

Український футболіст пограв в УПЛ за Дніпро та Динамо

Відомого українського футболіста Романа Зозулю свого часу звали пограти у російський чемпіонат.

Про це повідомляє Телегра-канал "Бомбардир".

За даними джерела, послугами колишнього гравця збірної України цікавився "Арсенал" із Тули.

Стався дивний випадок після того, як у Зозулі виникли труднощі з переходом до іспанського "Райо Вальєкано" у 2017 році. Нагадаємо, що тоді місцеві фанати організовували акції проти українця, звинувачуючи його в тому, що він нібито підтримує нацистів.

Російський клуб обіцяв Зозулі залагодити усі пов’язані з політикою нюанси. При цьому вельми очікувано наш футболіст залишився категоричним та відхилив пропозицію.

Нагадаємо, що Зозуля з перших днів війна в Україні (з 2014 року) займається волонтерством та постійно допомагає українській армії.

У чемпіонаті України форвард грав за "Динамо" та "Дніпро", після чого перебрався до Іспанії. Там він пограв у "Бетісі", "Альбасете", "Фуенлабраді" та "Райо Махадаонді".

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Зозуля різко розкритикував колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка.