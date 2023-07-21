Украинского футболиста-патриота хотели заманить в российский клуб

Украинский футболист поиграл в УПЛ за Днепр и Динамо

Известного украинского футболиста Романа Зозулю в свое время звали поиграть в российский чемпионат.

Об этом сообщает Телегра-канал "Бомбардир".

По данным источника, услугами бывшего игрока сборной Украины интересовался "Арсенал" из Тулы.

Произошел странный случай после того, как у Зозули возникли трудности с переходом в испанский "Райо Вальекано" в 2017 году. Напомним, что тогда местные фанаты организовывали акции против украинца, обвиняв его в том, что он якобы поддерживает нацистов.

Российский клуб обещал Зозуле уладить все связанные с политикой нюансы. При этом весьма ожидаемо наш футболист остался категоричен и отклонил предложение.

Напомним, что Зозуля с первых дней война в Украине (с 2014 года) занимается волонтерством и постоянно помогает украинской армии.

В чемпионате Украины форвард играл за "Динамо" и "Днепр", после чего перебрался в Испанию. Там он поиграл в "Бетисе", "Альбасете", "Фуэнлабраде" и "Райо Махадаонди".

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Зозуля резко раскритиковал бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.