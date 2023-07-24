Уникальный случай в футболе: вратарь сборной Франции забил автогол головой (видео)

Забавный момент произошел в еврокубковой игре

В матче первого квалификационного раунда Лиги конференций (ЛК) УЕФА "Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия) — "Дюделанж" (Люксембург) зрители стали свидетелями невероятного автогола в исполнении вратаря гостей Дидье Депре. Накануне стали известны потенциальные соперники "Динамо" и "Ворсклы" в 3-м раунде отбора ЛК.

Бывший вратарь молодежной сборной Франции U-20 Депре сравнял счет в еврокубковой игре. Об этом сообщает "Телеграф".

На 22-й минуте матча при счете 0:1 в пользу гостей Дидье вышел из ворот и с линии штрафной площади поразил свои ворота ударом головой. Ирландские фаны были в восторге от действий соперника, устроив ему громкие овации. Тем не менее одноклубники Депре, несмотря на нелепый автогол, победили в гостях со счетом 2:3 и по сумме двух матчей (3:5) пробились во второй квалификационный раунд ЛК.

Автогол Дидье Депре стал хитом в сети:

К слову, в следующем раунде еврокубка "Дюделанж" сыграет против ФК "Гзира" из Мальты.

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