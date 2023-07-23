Не хотим иметь дело с россиянами: клуб Серии А отказался продавать игрока в "Спартак"

За бразильца были готовы заплатить 8 миллионов

Итальянский футбольный клуб "Сассуоло" отказался продавать своего футболиста в российский чемпионат.

Как рассказал генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали, россияне хотели приобрести бразильца Рожерио в московский "Спартак".

"Переговоры вел его агент. Предложение очень хорошее. Но мы отказались по этическим причинам – не хотим иметь дело с россиянами. Мы понимаем, что можем потерять его бесплатно через год, но готовы к этому, нежелание вести переговоры с определенной страной преобладает", — отметил он.

Интересно, что сам 25-летний бразильский фланговый защитник был не против перехода в российский клуб. Более того, он уже договорился с москвичами об условиях личного контракта.

Сумма трансфера должна была составить 8 миллионов евро.

Отметим, что контракт бразильца с "Сассуоло" истекает летом 2024 года, после чего тот может покинуть клуб бесплатно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известного украинского футболиста Романа Зозулю в свое время звали поиграть в российский чемпионат, при этом он ответил решительным отказом на такое предложение.