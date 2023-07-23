Не хочемо мати справу з росіянами: клуб Серії А відмовився продавати гравця до "Спартака"

За бразильця були готові заплатити 8 мільйонів

Італійський футбольний клуб "Сассуоло" відмовився продавати свого футболіста до московського "Спартака".

Як розповів генеральний директор "Сассуоло" Джованні Карневалі, росіяни хотіли придбати бразильця Рожеріо цього літа.

"Перемовини вів його агент. Пропозиція дуже хороша. Але ми відмовилися з етичних причин – не хочемо мати справу з росіянами. Ми розуміємо, що можемо втратити його безкоштовно за рік, але готові на це, небажання вести перемовини з певною країною переважає", — зазначив він.

Цікаво, що сам 25-річний фланговий бразильський захисник був не проти переходу в російський клуб. Більше того, він домовився з москвичами про умови особистого договору.

Сума трансферу мала скласти 8 мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт бразильця із "Сассуоло" спливає влітку 2024 року, після чого той може залишити клуб безкоштовно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомого українського футболіста Романа Зозулю свого часу звали пограти у російський чемпіонат, при цьому відповів рішучою відмовою на таку пропозицію.