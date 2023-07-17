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Російські футболісти ледь не стали жертвами вибуху на Кримському мості

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Максим Яценко Максим Яценко
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Кримський міст
Кримський міст. Фото росЗМІ

Під час вибуху на Кримському мості загинули двоє людей

Футболісти російської команди "СКА-Ростов" ледь не постраждали під час вибуху на Кримському мосту в ніч проти 17 липня, коли поверталися з матчу в окупованому Севастополі.

Як пишуть російські ЗМІ, автобус зі спортсменами знаходився за сотні метрів від епіцентру подій.

Один із футболістів розповів, що удар припав буквально за 300 метрів від автобуса, в якому їхали гравці.

"А легковик, який йшов перед нами, не встиг проскочити... Наш водій побачив спалах і пригальмував — а там уже завалений проліт. Поки стояли і думали, як втікати від обвалу, проходив товарний потяг з цистернами і над ним бахнуло так, що у нас лопнуло лобове скло. Виявилося, що це збили другий безпілотник чи ракету", – сказав він.

Нагадаємо, що за попередньою версією міст був атакований надводними безпілотниками. Внаслідок удару один із прольотів Кримського мосту впав у воду, а інший отримав сильні ушкодження.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі росіяни пораділи підриву Кримського мосту і не посоромилися про це сказати публічно.

Теги:
#Футбол #Вибух #Кримський міст