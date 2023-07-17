Российские футболисты едва ли не стали жертвами взрыва на Крымском мосту

Во время взрыва на Крымском мосту погибли два человека

Футболисты российской команды "СКА-Ростов" едва не пострадали во время взрыва на Крымском мосту в ночь на 17 июля, когда возвращались с матча в оккупированном Севастополе.

Как пишут российские СМИ, автобус со спортсменами находился в сотнях метров от эпицентра событий.

Один из футболистов рассказал, что удар пришелся буквально в 300 метрах от автобуса, в котором ехали игроки.

"А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету", – сказал он.

Напомним, что по предварительной версии мост был атакован надводными беспилотниками. В результате удара один из пролетов Крымского моста упал в воду, а другой получил сильные повреждения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые россияне порадовались подрыву Крымского моста и не постеснялись об этом сказать публично.