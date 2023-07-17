"Вы посмотрите на её лицо счастливое": россияне радуются подрыву Крымского моста (видео)

В полиции пока тоже не видят нечего страшного в реакции девушек

Россияне не сильно расстроились из-за подрыва Крымского моста. Больше всего их взволновали именно тайминги инцидента, а не сам его факт.

Об этом свидетельствует видео, которое распространяют российские интернет-паблики.

Так, в популярном Telegram-канале "Mash" появилась видеозапись из соцсетей обычной россиянки, которая вместе с подругой отдыхала в оккупированном украинском Крыму. Сам факт подрыва "путинской гордости", как можно судить по их эмоциям, вызвал у девушек лишь улыбку, а единственное, что их расстроило, так это некоторые попутно возникшие логистические неудобства — они не смогли вовремя уехать к себе в Краснодар и Таганрог. .

"Вы посмотрите на её лицо счастливое. Взорвали мост и перед нами прямо. Вы не могли на час попозже взорвать его?", — негодуют россиянки.

Соотечественники девушек тут же вычислили "злостных нарушителей", но они закрыли странички в соцсетях, а на вопрос о сказанном говорят, что это и вовсе не они на видео. К слову, в краснодарской полиции, по данным авторов поста, не увидели ничего противозаконного в их действиях, по крайней мере пока.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 17 июля на Крымском мосту произошел очередной взрыв. Из-за него был поврежден один пролет переправы, а на месте событий погибли двое гражданских.

Также мы сообщали, что "Телеграф" узнал, кто устроил взрыв на Крымском мосту.