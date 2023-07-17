На Крымском мосту снова взрывы: поврежден один из пролетов (фото, видео) - обновляется

"Хлопок" посетила скандально известный мост в районе трех-четырех часов утра

В понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прогремело несколько громких взрывов. Очевидцы утверждают, что в результате разрушение нескольких опор и, вероятно, одной из секций переправы. Также есть данные о повреждении одного из легковых автомобилей, предположительно без погибших не обошлось. Как известно, первый взрыв на мосту прогремел еще осенью прошлого года.

Первые данные о чрезвычайном происшествии сообщил гауляйтер Крыма сергей аксенов в своем Telegram-канале. Впоследствии фото и видео с места происшествия начали распространять российские военкоры и другие паблики типа Shot.

7:23 В сети начали публиковать первые фото с повреждениями Крымского моста.

7:16 Гауляйтер аксенов уже успел записать видео, где рассказал, что над восстановлением поездов уже работают и призвал россиян доверять только "проверенным источникам информации.

По данным российских Telegram-каналов во время взрыва пострадала из Белгородской области — взрослые погибли, их 14-летняя дочь госпитализирована.

Отметим, что событие произошло где-то между тремя и четырьмя часами утра. По предварительной информации, взрывы прогремели около 145 опор моста со стороны Краснодарского края рф.

У россиян уже началась паника, аксенов призывает не ехать в Крым через мост, а выбирать для этого "альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы" — то есть отправляет граждан рф через оккупированные Донетчину, Запорожье и Херсонщину.

Также есть информация, что на въезде в Крым уже образовалась огромная пробка, автомобили постепенно начинают разворачивать в другую сторону.

Конкретных данных о том, что явилось причиной взрыва, пока нет. Некоторые утверждают, что по мосту ударили ракетами, некоторые — что сдетонировала взрывчатка в автомобиле. Также есть неподтвержденная информация о возможных жертвах и пострадавших.

Крымский мост на карте

Напомним, что первый взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда причиной "хлопка" стала детонация взрывчатки в грузовике, который двигался в Крым с территории россии. В кремле сразу же спустили на росСМИ методичку, заставлявшую местных журналистов замалчивать отдельные детали происшествия.